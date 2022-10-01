Оккупант пожаловался на «точность» российской артиллерии и рассказал о нервных срывах своих сослуживцев

Российский оккупант рассказал своей родственнице о нервных срывах среди сослуживцев и пожаловался на точность российской артиллерии.

Разговор перехватило и опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Сначала мужчина расспросил, мобилизовали ли уже одноклассников. Родственница сказала, что кого-то одного забрали. Собирают их в Омске, там уже много мобилизованных.

- У нас здесь муж семь «отказников» приехали, первые два месяца сидели, сказали: «Ну на х*й" и уходить начали. А куда теперь уходить? Теперь уже призыв, их уже не отпустят, по статье уже пойдут, – говорит россиянин.

Артиллерию рф в разговорах между собой оккупанты называют «просто ох*тельной».

- Я сколько ехал, всю дорогу об этом рассказывали. Здесь так не получится, как в фильме - вызываю огонь на себя. Они один х*й промажут. Наши очень часто стреляют, но не знаю, попадают ли. А «укропы» редко стреляют, но если стреляют – точно попадают, – рассказал оккупант.

Мужчина также рассказал о нервных срывах среди российских военных. Говорит, некоторые начинают по ночам «стрелять по привидениям».