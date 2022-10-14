Президент провел заседание Ставки – обсудили дальнейшую деоккупацию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 октября, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Участники заслушали доклады Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, руководителя разведки и командующих войск оперативных направлений по ситуации на фронтах и вероятных действий врага в ближайший период.

Были очерчены шаги по дальнейшему освобождению украинских территорий.

Также были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения войск, в том числе бесперебойных поставок боеприпасов, и подготовки к зиме.

Кроме того, было обсуждено дальнейшее урегулирование деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Также к заседанию Ставки присоединились руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.