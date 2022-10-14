«Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС», - гендиректор МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской АЭС после своих визитов в рф и Украину.

Об этом он написал в Twitter.

«Прибыл в Польшу ночным поездом из Украины после интенсивной недели консультаций с россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия по ее защите», – подчеркнул Гросси.

Переход в Польша на ночной дорожке от #Украина после истинного периода консультаций с 🇷🇺 & 🇺🇦 . Перейти к closer к установлению оборонной зоны для #Запорижжя Nuclear Power Plant—plant ubication is untenable and need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 14, 2022

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к рф прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Позже в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС снова подключен к энергосети Украины.

В конце сентября Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) начало ряд переговоров по созданию зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, с марта 2022 года оккупированной российскими военными.