«Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС», - гендиректор МАГАТЭ

Переход в Польша на ночной дорожке от #Украина после истинного периода консультаций с 🇷🇺 & 🇺🇦 . Перейти к closer к установлению оборонной зоны для #Запорижжя Nuclear Power Plant—plant ubication is untenable and need immediate action to protect it. pic.twitter.com/AcpFJ9pIO3