В Харьковской области СБУ задержала 18-летнего парня, который за деньги сливал оккупантам информацию об ВСУ

В Харьковской области сотрудники СБУ разоблачили еще одного агента рф во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в интересах российских спецслужб действовал 18-летний житель Краснограда Харьковской области. Он согласился на сотрудничество с врагом за денежное вознаграждение.

В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Приспешнику врага грозит до 12 лет лишения свободы.