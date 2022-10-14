В Харьковской области поймали еще одного коллаборанта

Сотрудники ГБР задержали главного инспектора таможенного поста «Купянск» Харьковской таможни, который добровольно согласился сотрудничать с захватчиками и занял руководящий пост в оккупационной администрации Купянского района.

Об этом сообщили в Госбюро расследований и в прокуратуре.

Досудебным расследованием установлено, что государственный инспектор, находясь в селе Петропавловка Купянского района, занял должность "и.о. заведующего сектором жилищно-коммунального хозяйства" в оккупационной администрации государства-агрессора.

После своего назначения мужчина организовал уничтожение государственной символики Украины на территории района и ее замену на русский. Также он участвовал в создании пропагандистских материалов для российских медиа.

Коллаборант организовывал работу по получению выплат местному населению от рф. Также «завхоз» дал указания подчиненным о проведении ремонтных и подсобных работ, в частности приказал работнику красить остановки общественного транспорта в цвета российского флага.

Кроме того, подозреваемый по указанию «новых властей» принимал заявления жителей о проблемах гуманитарного характера, создавая вид «заботы» от россиян.

После увольнения Купянского района Вооруженными силами Украины мужчина пытался скрываться, но был задержан работниками ГБР 13 октября.

Ему сообщили о подозрении в добровольном занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных функций в незаконных органах власти (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.)

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Прокурорами инициирован перед судом вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.