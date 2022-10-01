Беларуский диктатор лукашенко заявил, что путин не использует ядерное оружие, потому что в рф есть «современные виды вооружения»

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в интервью американской телекомпании NBC заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель применить ядерное оружие в Украине.

Об этом Лукашенко сообщил в интервью NBC.

«Что касается подтекста вашего вопроса, никогда, в том числе и президент путин, руководство россии не ставило перед собой цель применить ядерное оружие в Украине. Такой необходимости нет».

По его словам, Россия может использовать ядерное оружие только в случае нападения на страну.

«Но это еще не все. Россия обладает, это я точно знаю, самыми современными видами оружия. И не надо ядерного оружия. Россия справится без ядерного оружия», - сказал Лукашенко.

Напомним, Александр лукашенко и владимир путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск рф и рб.