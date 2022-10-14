Ремонт Крымского моста затянется почти на год

Правительство рф поручило завершить работы по восстановлению транспортной и инженерной инфраструктуры Керченского моста в аннексированном Крыму до 1 июля 2023 года.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Керченского моста, по версии москвы, произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного поезда. Обрушились два пролета автомобильного полотна в направлении из Краснодара в Керчь. Автомобильное полотно из Керчи на Тамань уцелело.

По сообщению «Медузы», Киевский районный суд Симферополя по просьбе российского следствия арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Романе Соломко, Владимире Злобе и Артуре Терчаняне.

Ранее фсб называло граждан Украины Соломко и Злобу, а также гражданина Армении Терчаняна причастными к организации отправки взрывного устройства в россию через Болгарию, Грузию и Армению. Артем и Георгий Азатьяны в сообщении ведомства не упоминались. Их роль в деле неясна.