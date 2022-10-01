После критики Зеленского «Красный Крест» потребовал немедленно предоставить доступ к украинским военнопленным

Международный комитет Красного Креста требует немедленно предоставить ему доступ ко всем военнопленным. Заявление последовало после критики от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет Sky news.

По словам Зеленского, МККК до сих пор не посетили Еленовку. В организации отметили, что были готовы это сделать «в течение нескольких месяцев».

«Мы разделяем разочарование в отсутствие доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной», - говорится в заявлении МККК.

Как отмечает Красный Крест, комитет работает с февраля над доступом для проверки условий содержания и обращения с военнопленными.

«Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. К чему призвал Зеленский ночью», - заявил МККК.

Также Красный Крест добавил, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне власти, необходимы и практические договоренности, реализуемые на местах. Однако в случае отказа организация «не может получить доступ силой».

Напомним, ранее Офис Президента Украины потребовал от Международного комитета Красного Креста организовать миссию в российский концлагерь в Еленовке, где оккупанты содержат украинских пленных.