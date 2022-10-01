В освобожденном поселке на Херсонщине нашли значительный склад вражеских боеприпасов и установили военные преступления оккупантов

В Херсонской области в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированных районах СБУ обнаружила полный состав с ракетно-артиллерийским вооружением рашистов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Замаскированный склад с вражескими боеприпасами находился в помещении дома культуры поселка Большая Александровка.

Среди обнаруженного – более полутысячи артснарядов и боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Град» и «Ураган», а также более сотни противотанковых управляемых ракет и противотанковых мин.

Кроме того, в результате оперативных действий сотрудники СБУ установили многочисленные факты убийств и пыток местных жителей во время оккупации района. Используя массовые расстрелы и пытки, враг пытался запугать людей и заставить их сдавать места пребывания участников движения сопротивления на юге нашего государства.

Установлено, что захватчики не разрешали жителям поселка хоронить убитых и замученных родственников на кладбище. Для этого люди должны были использовать двор собственных домовладений.

Задокументирован факт похищения жительницы поселка, которую рашисты «обвинили» в корректировке артобстрелов по позициям оккупационных группировок.

Также на территории местного гаражного кооператива обнаружено вражескую «СТО», в которое россияне свозили угнанные у граждан автомобили и разбирали их на запчасти для последующего вывоза в рф.

По всем фактам преступлений страны-агрессора продолжаются комплексные меры по привлечению виновных к ответственности.