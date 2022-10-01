Российские власти пытаются заключить перемирие с Украиной, чтобы подготовить новый этап вторжения, - СМИ

Российские власти настроены заключить с Украиной перемирие, чтобы подготовить новый этап вторжения в начале 2023 года.

Об этом сообщает «Медуза».

В последние недели представители российской власти все чаще говорят о возможных переговорах с Украиной или странами Запада. путин думает о возможном возобновлении переговоров, которые остановились еще весной 2022. При этом российский президент хочет, чтобы рф сохранила контроль над территориями на Донбассе и «вообще не хочет обсуждать Крым».

По словам двух источников «Медузы», близких к кремлю, и одного собеседника, близкого к правительству рф, эти позиции не изменились. Однако, российские власти разработали новый «тактический вариант». Он предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня. Договориться об этом, по замыслу кремля, могли бы российские и украинские военные – без привлечения первых лиц обоих государств. Вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области.

- Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине, - пояснил один из собеседников «Медузы», близких к кремлю.

По словам источников, сейчас кремль пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с россией. Собеседники утверждают, что в этих разговорах с лидерами других стран российские представители приводят «простой аргумент – нужно избежать жертв среди мирного населения». Происходит это на фоне недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов, которые начались после подрыва Крымского моста и успешного контрнаступления украинских войск.

Вместе с тем источники подчеркнули, что путин не собирается отказываться от продолжения войны – а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению. По его задумке, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян и хоть как-то восполнить потери в технике.

По плану кремля, «новое полномасштабное наступление» может начаться примерно в феврале-марте 2023 года. Ранее по схожей тактике действовала украинская армия, которая сначала несколько месяцев готовила мобилизованных, а затем с их помощью провела успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях.