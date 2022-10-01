В Херсоне оккупанты захватили 13 барж, а в Крыму готовят эвакуацию музеев

Во временно занятом городе Херсон оккупанты изъяли из местного речного порта 13 из 15 плавсредств баржевого типа для перевозки личного состава и техники через реку Днепр.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе не уточнили, в каком направлении оккупанты опрокидывают свои резервы - с правого на левый берег или в обоих направлениях. То есть не отмечается, оккупанты планируют отступать или усилить подразделения на линии фронта.

Кроме того, на временно оккупированной территории украинского Крыма российские власти издали приказ, в котором определили порядок эвакуации музеев. В частности, для музеев временно оккупированного региона утверждены планы внутренней (в пределах оккупированного региона) и внешней (на территорию России) эвакуации. Первоочередной эвакуации подлежат экспонаты, имеющие наибольшую материальную ценность.