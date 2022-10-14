Наемник из ЧВК «Вагнера» и сотрудница фсб сбежали во Францию и дают показания против рф, - СМИ

Наемник ЧВК “Вагнера” и сотрудница фсб запросили политическое убежище у Франции.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

По его словам, сейчас они дают показания, которые помогут международному расследованию военных преступлений россии. В показаниях представлены и коррупционные схемы фсб, и истории создания ЧВК Вагнера как «филиала» гру, говорит Осечкин. По его словам, за последние месяцы уже несколько сотрудников спецслужб смогли выехать из россии и попросить убежище. Они тоже дают показания.

- Один человек имеет отношение к работе штаба и команде пригожина, вторая - сотрудница фсб. Оба оказались в одном самолете и оба прислали, согласно правилам, свои посадочные талоны. Поэтому, увидев почти идентичные посадочные с одинаковыми отметками, мы решили, что два разных человека отправили нам один билет, потом пригляделись и выяснили, что один сидит в 28 ряду, второй - в 29-м. Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно - каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная, - говорит Осечкин.

Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления.

- Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них. Могу сказать, что они касаются того, как было создано ЧВК Вагнера при минобороны рф при гру, как государство создало систему финансирования и снабжения ЧВК и как эти секретные подразделения участвовали в диверсионной работе на востоке Украины, непосредственно в Луганской области.

- У сотрудницы фсб достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации, которая будет поэтапно опубликована. Там и в связи с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и министерства обороны.