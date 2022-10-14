ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: США выделили Украине военную помощь на $725 миллионов

Уже 235-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 14 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 октября.

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1:18 Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

В пакет помощи должны войти боеприпасы и транспортные средства, в частности военные машины Humvee, однако систем ПВО/ПРО, о которых просил Киев, и поставку которых одобрил Вашингтон, пока не будет.

Боеприпасы и транспортные средства будут направлены с помощью механизма, позволяющего быстро передавать Украине оборонные товары и услуги без одобрения Конгресса.

1:08 россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе – пострадали объекты инфраструктуры, произошел пожар. Информация о пострадавших уточняется, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.