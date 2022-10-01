Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 18 рашистов и несколько единиц артиллерии

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 15 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 14 октября доступна по этой ссылке.

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07:13 На Юге противник ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 14 октября.

Во время боевого дня враг наносил огненное поражение наших войск с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения.

С целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал поверенную разведку, в частности, в Баштанском и Бериславском районах.

Реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган» к вечеру выпущено с десяток снарядов по Марганцу и Доброй Надежде, что на Никопольщине в Днепропетровской области. Масштабы повреждений уточняются, предварительно люди не пострадали.

Штурмовой и армейской авиацией шесть раз атаковано направление Давыдова Брода.

Нашей авиацией нанесено 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям противовоздушной обороны, по пунктам управления и сохранения боезапаса.

Подтвержденные потери противника составляют 18 рашистов, две самоходные гаубицы "Мста-С", две реактивные системы залпового огня "Град", одна самоходная пушка 203-го калибра "Пион", четыре единицы авто-бронетехники, один склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Повреждены еще три самоходных гаубицы «Мста-С», один «Град», одна крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б», один танк и другая бронированная техника.

В деоккупированных населенных пунктах Херсона продолжаются стабилизационные мероприятия.

06:54 По области объявлена воздушная тревога. Пройдите в укрытие.