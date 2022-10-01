В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи

Пентагон опубликовал детали нового пакета американской военной помощи Украине, о выделении которого объявил накануне президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

В указанный пакет на 725 миллионов долларов США вошли:

– дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS); – 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов; – 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов; – 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM); – 5 тысяч противотанковых орудий; – высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM); – более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV); – стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к нему; – медикаменты.

В Пентагоне отметили, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя.