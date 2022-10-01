В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи

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15.10.2022 08:38

Пентагон опубликовал детали нового пакета американской военной помощи Украине, о выделении которого объявил накануне президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.

В указанный пакет на 725 миллионов долларов США вошли:

– дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

– 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;

– 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;

– 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);

– 5 тысяч противотанковых орудий;

– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

– более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

– стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к нему;

– медикаменты.

В Пентагоне отметили, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя.

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