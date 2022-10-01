В Пентагоне рассказали, что входит в новый пакет военной помощи

Пентагон опубликовал детали нового пакета американской военной помощи Украине, о выделении которого объявил накануне президент США Джо Байден.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны США.
В указанный пакет на 725 миллионов долларов США вошли:
– дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
– 23 тысячи 155-мм артиллерийских снарядов;
– 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
– 5 тысяч 155-мм выстрелов систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM);
– 5 тысяч противотанковых орудий;
– высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
– более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
– стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к нему;
– медикаменты.
В Пентагоне отметили, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя.