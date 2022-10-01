Аналитики объяснили, почему путин заявил о завершении «частичной мобилизации»

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что диктатор рф владимир путин объявил об окончании «частичной мобилизации», чтобы восстановить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва и создать условия лучшей подготовки для осенних призывников, которые в свою очередь могут пополнить боевые подразделения оккупантов в 2023 году.

Об этом говорится в отчете ISW.

Путин объявил, что «частичная мобилизация» закончится «приблизительно через две недели» – в то время, когда должен начаться отсроченный осенний призыв (1 ноября). 14 октября он заявил журналистам, что «ничего дополнительного не планируется» и что «частичная мобилизация почти завершена».

По словам Путина, из 220 тысяч человек, мобилизованных после его приказа от 21 сентября, 35 тысяч уже находятся в российских воинских частях, а 16 тысяч уже находятся в частях, которые «выполняют боевые задания».

Президент рф также обозначил подготовку, которую якобы проходят эти мобилизованные силы: 5-10 дней «первичной подготовки», 5-15 дней обучения с боевыми частями, «потом следующий этап – уже непосредственно в войсках, участвующих в боевых действиях».

По данным ISW, даже 10 дней обучения, которые могут получить мобилизованные, скорее всего, не состоят из фактической боевой подготовки.

Многие будущие инструкторы и офицеры, вероятно, были ранены или убиты в Украине еще до начала мобилизации. Российские обучающие полигоны также, вероятно, неукомплектованы.

ISW со ссылкой на заявление представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби сообщает, что, несмотря на противоречивые заявления об усилении подготовительного режима в беларуси, нет признаков того, что белорусские войска готовятся ввести Украину.