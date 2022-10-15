Из-за коррупции и хищений мобилизованные россияне уехали на фронт с еще более скудным оснащением, – британская разведка

Мобилизованные россияне плохо оснащены из-за повсеместной коррупции в российской армии и вынуждены самостоятельно покупать по завышенным ценам средства защиты, которые должны им выдавать в рамках программы индивидуальной экипировки.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

«За последние две недели в Украину были переброшены контингенты мобилизованных российских резервистов. Их средний уровень личного снаряжения почти наверняка ниже, чем и без того скудное обеспечение ранее развернутых войск. Многим резервистам, вероятно, придется приобретать собственные бронежилеты, особенно современный бронежилет 6Б45, который должен быть выдан строевым подразделениям в рамках программы индивидуальной экипировки «Ратник», – отметили в британском ведомстве.

Этот российский бронежилет продается в российских интернет-магазинах за 40 тысяч рублей (примерно 640 долларов США) по сравнению с примерно 12 тысячами рублей (примерно 190 долларов США) в апреле.

В 2020 году российские власти объявили, что российским военным было поставлено 300 тысяч комплектов бронежилетов «Ратник», чего достаточно для оснащения сил, дислоцированных в настоящее время в Украине.

«Повсеместная коррупция и плохая логистика остаются одной из основных причин плохой работы россии в Украине», – подчеркнули в британской разведке.

Напомним, что «мобиков» уже выслали на Херсонское направление – им выдают советские каски и неудачно модернизированные АК.