В Лимане обнаружили тела еще шестерых убитых россиянами гражданских

В освобожденном от российских войск Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых убитых захватчиками гражданских людей.

Об этом начальник областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

«За 14 октября россияне убили 2 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 6 человек за вчера получили ранения», - отметил он.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, полиция эксгумировала первые 20 тел на месте массового захоронения в Лимане.