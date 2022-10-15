Оккупанты из Херсонского направления жалуются на большие потери и постоянные поражения: «На передовой 200-е и 300-е лежат с сентября. Их не могут вытянуть»

Российские оккупанты на Херсонском направлении жалуются на постоянные поражения. Они подтверждают, что армия россии несет большие потери.

В очередном перехваченном разговоре российский оккупант рассказывает о ситуации на Южном фронте. По его словам, украинские военные разгромили уже две роты, еще осталась одна рота - 4 танка и 100 пехотинцев. На помощь они не рассчитывают. Также он жалуется на хаос среди личного состава и командования.

— Едешь вперед и даже не знаешь, есть ли там кто-нибудь или нет. Задавишь ты пехотинца, который в окопе сидит или нет. Я в танке еду и боюсь, что меня свои же из Птура зах*рят. Короче здесь п*здец, я тебе говорю. Полный дурдом какой-то на*уй, - сказал оккупант.

По его словам, из 600 человек на фронте осталось всего 50-60 человек, остальные погибли или получили травмы.

— Вот там ребята лежат вообще прямо на передовой. Лежат там 300-е, 200-е. Их не могут оттуда вытащить. А они лежат там с 8 сентября, – заявил солдат.

При этом оккупант отмечает, что украинские военные проводят аэроразведку и постоянно попадают по враждебным позициям. Вместо этого русские войска бьют кое-как.

Напомним, оккупант рассказал о ситуации на фронте на Херсонском направлении.