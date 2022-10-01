Власти Германии усилят защиту объектов критической инфраструктуры из-за угроз диверсий

После взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» власти Германии усилит защиту объектов критической инфраструктуры.

Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, сообщает DW.

По ее словам, война россии против Украины также знаменует поворотный момент во внутренней безопасности Германии, поэтому защита критической инфраструктуры имеет самый высокий приоритет. Она отметила, что органы безопасности страны принимают дополнительные меры защиты там, где это необходимо.

Фезер заявила, что уже была усилена защита морской инфраструктуры, в частности, посредством значительного расширения присутствия федеральной полиции на море. Она подчеркнула, что операторы критической инфраструктуры должны всесторонне вооружиться против таких опасностей как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческая ошибка.

По ее словам, до конца года МВД предоставит правительству Германии ключевые элементы закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры. Также правительство страны введет дополнительные требования к отчетности об инцидентах. По мнению Фезера, это позволит усилить безопасность в Германии и Европе.

В Германии на фоне войны рф против Украины растет обеспокоенность потенциальными диверсиями на ключевых объектах инфраструктуры. В частности, на этой неделе железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в результате диверсии, что привело к прекращению движения поездов на севере Германии.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопроводы «Северный поток» взорвали российские спецслужбы.

Также Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".