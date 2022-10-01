Армия рф не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины, – начальник ГУР Буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов сообщил, что с начала войны армия россии не смогла сделать ничего такого, что стало бы неожиданностью для Украины. Все действия оккупантов были предсказуемыми.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, сообщает ГУР.

Также руководитель военной разведки Украины сообщил, что украинские военные являются одними из лучших специалистов в мире, поскольку имеют уникальный опыт.

- После этой войны однозначно многие из военной науки, тактики ведения боя, стратегии будут изменены – исходя из того, как продвигалась эта война. Несомненно, украинские военнослужащие уже одни из лучших специалистов в мире. Хотя бы по той причине, что это первая после Второй мировой полностью конвенционная война, в которой применяются абсолютно все имеющиеся типы вооружения – от крылатых ракет воздушного базирования до крылатых ракет с подлодок.

Как бы то ни было, мы имеем дело с довольно мощным врагом. Но, как мы все увидели, украинская армия смогла выстоять, двигается вперед, контрнаступление продвигается, и с каждым днем наша победа становится все ближе, – подытожил начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Напомним, ранее Буданов заявил, что Украина вернется в оккупированный Крым – это произойдет с оружием и скоро.