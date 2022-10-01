На Херсонщине оккупанты заставляли жителей прийти на псевдореферендум, «поощряя» их «военной формой» для детей

В Херсонской области оккупанты пытались «подкупить» местных жителей детской одеждой, которая копировала форму российского солдата – таким образом, людей пытались заставить участвовать в «референдуме».

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

В ходе стабилизационных мероприятий на деоккупированной Херсонщине сотрудники СБУ обнаружили еще одну штаб-квартиру рашистов в селе Новоалександровка.

Помещение сельского совета оккупанты использовали в качестве базы для проведения «референдума». Среди агитационных материалов правоохранители обнаружили там большую партию детской одежды в милитаристическом стиле.

Эти вещи один в один копировали одежду русских захватчиков и были предназначены для местных жителей в качестве поощрения прийти и проголосовать на фейковом волеизъявлении.

Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, когда враг увидел, что местные жители избегают участия в псевдореферендуме, они прибегли к угрозам и махинациям.

Так, склонив нескольких коллаборантов к сотрудничеству, они дали им по два вооруженных военнослужащих россии и начали «обход» каждого дома. Если люди не открывали дверь, оккупанты все равно учитывали всех прописанных по адресу как голоса «за».

СБУ уже задокументировала эти преступления и получила списки, учредительные данные и всю необходимую информацию для каждого коллаборанта. Все причастные к преступлениям против основ национальной государственности будут непременно наказаны.

Стабилизационные мероприятия в регионе проводились сотрудниками Управлений СБУ и Нацполиции в Херсонской области.

Напомним, в Херсонской области в ходе стабилизационных мероприятий в деоккупированных районах СБУ обнаружила полный состав с ракетно-артиллерийским вооружением рашистов.