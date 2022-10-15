«Вытаскивали со двора, избивали, обвиняли»: Житель села на Херсонщине до прихода ВСУ с семьей полгода жил в погребе

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15.10.2022 14:09

Житель Миролюбовки Херсонской области, недалеко от админграницы с Николаевщиной, рассказал об издевательствах над ним и его отцом.

Об этом сообщили в Оперативной группировке войск «Кривой Рог».

Мужчина вместе со своей семьей полгода оккупации прожил под землей.

«Мужчин вытаскивали со двора, избивали, обвиняли в разоблачении орковских позиций.

Но у них ни на мгновение не появилось желания перейти на вражескую сторону.

На предложения оккупантов сменить гражданство, переехать в Рроссию, люди отказывались.

В их сердцах одна страна и это процветающая независимая, свободная Украина.

Защитим свой дом, защитим свою страну», – говорится в сообщении.

Фотофакт