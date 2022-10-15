«Вытаскивали со двора, избивали, обвиняли»: Житель села на Херсонщине до прихода ВСУ с семьей полгода жил в погребе

Житель Миролюбовки Херсонской области, недалеко от админграницы с Николаевщиной, рассказал об издевательствах над ним и его отцом.

Об этом сообщили в Оперативной группировке войск «Кривой Рог».

Мужчина вместе со своей семьей полгода оккупации прожил под землей.