«Вытаскивали со двора, избивали, обвиняли»: Житель села на Херсонщине до прихода ВСУ с семьей полгода жил в погребе

Житель Миролюбовки Херсонской области, недалеко от админграницы с Николаевщиной, рассказал об издевательствах над ним и его отцом.
Об этом сообщили в Оперативной группировке войск «Кривой Рог».
Мужчина вместе со своей семьей полгода оккупации прожил под землей.
«Мужчин вытаскивали со двора, избивали, обвиняли в разоблачении орковских позиций.
Но у них ни на мгновение не появилось желания перейти на вражескую сторону.
На предложения оккупантов сменить гражданство, переехать в Рроссию, люди отказывались.
В их сердцах одна страна и это процветающая независимая, свободная Украина.
Защитим свой дом, защитим свою страну», – говорится в сообщении.