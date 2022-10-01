Маск заявил, что рф пытается помешать работе Starlink, и опять упомянул опасность ядерной войны

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в социальных сетях, что Россия пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink.

Об этом он написал у себя в Twitter.

«Starlink – единственная система связи, которая все еще работает на фронте – все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Несмотря на это, Starlink все равно может погибнуть», - написал Маск.

Тем временем вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверяет, что «терминалы Starlink работали, работают и будут работать» на фронте.

Также он высказался по теме ядерной войны, отметив, что ядерные державы могут уничтожить себя и страны вокруг за полчаса.

«Россия способна полностью уничтожить США и Европу ядерным ударом менее чем за полчаса. И напротив. Удивительно, как многие люди не знают об этом» - написал он в Twitter и добавил: «Ни один умный человек не начал бы ядерную войну? Проблема с этой логикой в том, что если бы мы имели дело с умными людьми, у нас вообще не было бы войны», - добавил Маск.

Напомним, ранее Илон Маск подтвердил, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.