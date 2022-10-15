«Переломы костей черепа, челюсти и ребер»: На деоккупированной Харьковщине нашли тела жертв оккупантов

В пгт Казачья Лопань Харьковской области 13 октября обнаружили трупы двух мужчин со следами насильственной смерти.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Правоохранители обнаружили тела двух погибших в одной могиле на кладбище. По предварительной версии следствия мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. На их телах зафиксированы следы пыток: переломы костей черепа, челюсти и ребер», – говорится в сообщении.
В настоящее время трупы направлены на проведение судебно-медицинских экспертиз.
Устанавливаются все обстоятельства совершения оккупантами очередного военного преступления, досудебное расследование продолжается.
Напомним, как в Сети опубликовали видео с места казни в Купянске Харьковской области, где оккупанты убивали гражданских (21+).