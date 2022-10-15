СБУ установила еще 30 коллаборантов, занявших «должности» в «генпрокуратуре» и «мвд» оккупированной Луганщины

В результате оперативной и следственной работы Служба безопасности Украины установила еще более 30 вражеских приспешников, которые вступили в созданные оккупантами «генеральной прокуратуры» и «МВД» на захваченной части Луганщины.

Об этом сообщают в СБУ.

Псевдообразование выполняют задачи москвы относительно навязывания кремлевского режима местным жителям и их устрашению. Для этого враг производит массовые репрессии и незаконные задержания граждан.

К пострадавшим применяется психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Зафиксированы многочисленные факты похищения людей и ограбления их имущества.

Так, сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность представителя так называемого следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры лнр. Злоумышленник причастен к организации незаконных преследований бывших украинских военных и правоохранителей, проживающих на востоке Украины.

Установлено, что «чиновник» вместе с подчиненными вламывался в дома местных жителей под предлогом сфабрикованных «уголовных дел». Злоумышленники сопровождали свои действия насилием и угрозами убийства, даже людям с инвалидностью.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении за:

- часть 7 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность);

- часть 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилья, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, идентифицированы враждебные приспешники, которые вступили в ряды так называемых «райотделов МВД лнр» в Старобельском и Сватовском районах. Злоумышленники способствуют оккупационному режиму подавления сопротивления среди украинских патриотов.

СБУ установила адреса пребывания, маршруты перемещения и перечень «связей» коллаборантов. Продолжаются меры по их привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата от «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области .