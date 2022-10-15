В Финляндии гражданину рф впервые запретили покупать недвижимость

В Финляндии Минобороны впервые запретило гражданину рф покупать недвижимость в этой стране.

Об этом сообщает Yle.

Первый запрет на покупку был издан 5 октября, чтобы помешать россиянке средних лет завершить сделку по покупке особняка в городе Котка.

По данным министерства, заявка была отклонена из-за неполной информации в форме. Кроме того, счет на оплату разрешения не был доставлен на указанный адрес электронной почты, а попытки связаться с женщинами по телефону и по почте не увенчались успехом.

Закон требует, чтобы заявительница сотрудничала в процессе, и если в данном случае она этого не сделала, разрешение на покупку не было предоставлено.

Женщина уже купила недвижимость до подачи заявки на получение необходимого разрешения. Однако решение министерства не является окончательным, то есть она может подать апелляцию. Если она этого не сделает или если апелляция будет подана с опозданием, у нее есть один год на то, чтобы продать дом. Если она не завершит продажу в течение года, дом будет выставлен на обязательные торги местной судебной конторой.

Закон, требующий от граждан стран, не входящих в Евросоюз (ЕС) или Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), обращаться за разрешением на покупку недвижимости, был принят в 2020 году как средство защиты национальной безопасности Финляндии, хотя министерство отметило, что решение об отклонении заявления женщины не было связано с какими-либо соображениями национальной безопасности.

Из 1823 положительных решений, вынесенных к настоящему времени, около 1000 были вынесены на покупку жилой недвижимости, а чуть менее 400 — на загородные дома. Остальные решения были выданы в отношении коммерческой и коммерческой недвижимости, а также промышленной, сельскохозяйственной и лесной недвижимости.

Подавляющее большинство заявлений было подано гражданами россии, за ними следуют граждане Украины, Китая и Швейцарии. В общей сложности разрешение на покупку было предоставлено более чем 60 национальностям.

По регионам наибольшее количество разрешений было выдано в столичном регионе Хельсинки и в более широком регионе Уусимаа, а наименьшее — в Южной и Центральной Остроботнии.

Напомним, ранее в Финляндии решили ограничить въезд россиян в страну.