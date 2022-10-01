В рф заканчивается необходимая для оружия микроэлектроника – Минфин США предупредил, что санкции угрожают всем причастным к ВПК оккупантов

В рф заканчивается критически важная для военно-промышленного комплекса микроэлектроника из-за введенных Западом санкций.

Об этом на встрече стран, вводящих экономические ограничения относительно рф, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы не только смогли положить на кремль расходы по его действиям, но наши экономические ограничения, наложенные на российский военно-промышленный комплекс, оказали непосредственное влияние на поле боя. Наши совместные действия сделали российский военно-промышленный комплекс неспособным производить и обслуживать важное оборудование для операций в Украине», – отметил Адейемо.

По словам высокопоставленного американского чиновника, россия не может получить доступ к передовым технологиям и нашим финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

«В россии заканчивается микроэлектроника, которая критически важна для ее военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что им не хватает иностранных компонентов. Двум крупнейшим отечественным производителям микроэлектроники в россии пришлось временно остановить производство из-за отсутствия критически важных иностранных технологий», – отметил замминистра.

Он также предупредил, что причастные к работе российского ВПК лица могут попасть под санкции.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США издает указания, в которых объясняется, что мы желаем и можем налагать санкции на людей, компании или страны, которые снабжают боеприпасами россии или поддерживают российский военно-промышленный комплекс», – сказал Уолли Адейемо.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у рРоссии осталось менее 30% высокоточных ракет.