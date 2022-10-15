В россии на 9 часов задержали авиарейс из-за второго пилота, которому пришла повестка в военкомат

В россии 30 сентября более чем на 9 часов задержали рейс крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air из Уфы в Анталию из-за повестки в военкомат, которую проигнорировал второй пилот самолета.

Об этом сообщают росСМИ.

В пресс-службы авиакомпании подвердили, что рейс был задержан.

«Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан. Авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами», — прокомментировали в Аzur Air.

Издание «Медиакорсеть» со ссылкой на слова пассажиров сообщило, что второму пилоту пришла повестка, но ее проигнорировал.

- Это был треш, за вторым пилотом пришел военкомат. Мы должны были вылететь 30 сентября в 5:20 утра, а вылетели лишь в 14:00 по уфимскому времени. Мы сперва два часа прождали, потом нас всех распустили по отелям. По громкой связи было объявление: «В связи с мобилизацией и последующим запретом пересечения границы для второго пилота взлет отменяется. Просим вас покинуть самолет», — привело издание слова одного из пассажиров рейса.

Также сообщается, что пилот, получивший повестку, вернулся к полетам через несколько дней.

Напомним, ранее более 20 россиян, спасаясь от мобилизации и войны, приплыли на частных яхтах в Южную Корею.