Самозванному «ректору» университета в Херсоне и экс-мэру Геническа объявили подозрения за работу на оккупантов

В Херсонской области объявили подозрение по очередным коллаборантам – так называемому «ректору» и депутату местного совета.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, в июне 2022 года профессор кафедры Херсонской Государственной морской академии согласился на сотрудничество с врагом и занял должность так называемого ректора, захваченного оккупантами вуза. Подозреваемый проводил инвентаризацию материальных ценностей ХГМА, организовал образовательный процесс по стандартам образования государства-агрессора с общим применением русского языка как официального.

Ему заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Речь идет о преподавателе ХГМА Дмитрии Круглом.

Также заочно уведомлено о подозрении депутату Генического городского совета Херсонской области по факту изготовления, распространения материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии рф против Украины (часть 3 статьи 436-2 УК Украины).

По данным следствия, депутат через социальную сеть распространял публикации, в которых оправдывалась вооруженная агрессия рф против Украины. В своих сообщениях подозреваемый публично поддерживает полномасштабное вторжение рф, незаконные действия захватчиков по созданию оккупационных администраций и призывает людей к сотрудничеству, что подтверждается выводом проведенной экспертизы.

Фигурантом является Александр Пинаев, который в 2010 году был избран мэром Геническа, но в 2012 году его досрочно уволили с должности депутаты городского совета. Также ранее Пинаев являлся сотрудником СБУ.