Оккупанты вывозят детей из Энергодара в россию под предлогом отдыха

Российские оккупанты в Энергодаре Запорожской области отправляют детей «на отдых» в Краснодарский край россии.

Об этом в Telegram написал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Несмотря на значительное обострение ситуации на фронте, в частности на Херсонском направлении, сегодня оккупанты и коллаборанты Энергодара отправляют детей «на отдых» в Краснодарский край в россии», - отметил он.

Мэр добавил, что «можно только догадываться, что происходит в сознании тех родителей, которые во время полномасштабной войны готовы расставаться со своими детьми, и отсылают их не просто в неизвестность, а в страну-террориста».

«Откуда уверенность, что ваши дети вернутся домой? Ведь в любой момент линия фронта на Херсонском, а следом и на Запорожском направлениях может быть перерезана. И это обязательно произойдет. А интенсивные бои просто заблокируют все пути назад», – заметил Орлов.

Он подчеркнул, что доверяя жизнь своих детей террористам, нужно «хоть чуть-чуть задумываться о возможных последствиях».

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что россия депортировала более полутора миллионов украинцев.