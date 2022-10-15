Канада настаивает на полном исключении россии из международных организаций

Канада настаивает на полном исключении российской федерации (рф) из международного сообщества.

Об этом заявила вице-премьер Канады Христи Фриланд.

«Встречи МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных — министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. россия прямо сейчас является поджигателем. Поджигателям не место на собрании пожарных», — заявила Фриланд.

По ее словам, россия не должна присутствовать на заседаниях МВФ. Также она признала, что Канада не может повлиять на членство РФ в МВФ или G20, но готова публично обвинять режим владимира путина в решении вступить в войну со своим соседом.

«Канада будет продолжать привлекать россию к ответственности», — добавила вице-премьер.

Напомним, что Напомним, ранее президент Зеленский призвал признать рф государством-террористом и прекратить с россий экономические контакты.

Также сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала российский режим террористическим.