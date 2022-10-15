Оккупанты вывезли в россию несколько тысяч детей из Херсонской области

Оккупационные власти россии вывезли из аннексированной Херсонской области Украины несколько тысяч детей.

Об этом сообщил вице-премьер россии Марат Хуснуллин.

По его словам, детям «предложили» выехать на территорию россии якобы из-за постоянных обстрелов.

- У нас несколько тысяч детей уже находятся на территории других регионов России, отдыхают в домах отдыха, детских лагерях, — заявил Хуснуллин.

Вице-премьер рассказал, что сейчас из Херсонской области ежедневно «уезжают» около 500 человек. Российские власти утверждают, что это происходит в добровольном порядке, однако Украина и ООН заявляют, что это похищение в рамках принудительного переселения и депортации украинцев.

Напомним, Минреинтеграции работает над возвращением 32 депортированных в россию детей, которых ждут родители в Украине, некоторых из них незаконно усыновили в россии.

Как известно, более 5,5 тысяч детей были похищены оккупантами и отправлены в россию с начала полномасштабного вторжения в Украину.