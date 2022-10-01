Ким напомнил российским оккупантам, как безопасно сдаться в плен к ВСУ

Пленные российские солдаты в Николаеве, март 2022 года Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как российские оккупанты могут безопасно сдаться в плен к ВСУ, чтобы сохранить себе жизнь.

Детали он изложил в своем Telegram-канале.

— Набирает обороты следующая история. Уехал в россию товарищ, не будем называть. Звонит, говорит: «Меня еще в армию не забрали, но точно мобилизуют. А как сдаться в плен?». Русские гуглят, как сдаться в плен до того, как к нам попасть. Это правильно, подсказываю – проект «Хочу жить». Все очень честно и спокойно, - рассказал Ким.

Сдаться в плен можно, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

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