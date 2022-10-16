Российская армия атаковала более 600 медицинских учреждений в Украине, - ВООЗ

Российские военные с начала вторжения в 620 раз атаковали медицинские учреждения в Украине и медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВООЗ Ганса Клюге.

«Жестокая зима может ухудшить условия жизни наиболее уязвимых слоев населения Украины, в том числе людей, которые были перемещены или остались без отопления», - заявил Клюге.

Также Клюге сообщил, что ВОЗ прилагает постоянные усилия для повышения потенциала и морального духа измученных работников здравоохранения. За это время удалось обучить около 11 000 медицинских работников по целому ряду вопросов, включая травматологическую хирургию, массовые жертвы, химическое воздействие, эпидемиологию и лабораторную диагностику.

Это дополняет текущие усилия по доставке жизненно важных предметов медицинского назначения, таких как генераторы электроэнергии для медицинских учреждений, кислород, машины скорой помощи, хирургические наборы, лекарства для лечения неинфекционных заболеваний и вакцины для плановой иммунизации и профилактики COVID-19.