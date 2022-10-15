Пока лукашенко будет помогать путину, США будут ужесточать санкции против белорусов, - Госдеп

Пока режим лукашенко продолжает поддерживать кремль в его агрессии против Украины, США будет наращивать санкционное давление не только на рф, но и на беларусь.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу «Голоса Америки».

«Пока режим лукашенко продолжает поддерживать кремль в его агрессии против Украины, мы будем продолжать применять новые экономические меры влияния не только против россии, но и против беларуси, в частности против институтов и элит», - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Он отметил, что из-за политики александра лукашенко «беларусь давным-давно в значительной степени уступила свой суверенитет россии».

Путин использует «то, что должно быть суверенной белорусской территорией, как военный плацдарм».

То, что Украина подвергалась российским атакам с белорусской территории, «является свидетельством того факта, что режим лукашенко не заботится об интересах своего народа, а лукашенко и его приспешники в глубине души заботятся только о своих собственных интересах», - подытожил представитель Госдепартамента.

Напомним, по данным разведки Украины, в Беларусь продолжают прибывать подразделения российских военных.