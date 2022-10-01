ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: За пленного Гиркина, якобы отправившегося воевать в Украину, предлагают уже 50 тысяч долларов

Уже 235-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 15 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 октября.

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01:05 Тому, кто пленит российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который отправился на войну в Украину, уже обещают вознаграждение в размере $50 тысяч, сообщается в Twitter Сергея Стерненко.

«Председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай приобщается со своим взносом в сумму вознаграждения за взятие в плен военного преступника Гиркина», – написал Стерненко.

Уточняется, что Гайдай готов внести вклад в охоту на Гиркина в размере $10 тысяч. Подчеркивается, что в настоящее время общая сумма вознаграждения составляет 50 тысяч долларов США.

00:35 Российские захватчики вечером 15 октября снова обстреляли город Никополь на Днепропетровщине. Об этом сообщил в Телеграм глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

«Пока снова совершен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших выясняется», - написал Евтушенко.

00:15 Оккупанты обстреляли 5 общин в Сумской области, сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. По его информации, за предыдущие сутки в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов - 104 прихода и 1 авиаудар - 6 ракет.

Оккупанты обстреляли: Белопольскую, Шалыгинскую, Великописаревскую, Краснопольскую и Эсманскую общины.