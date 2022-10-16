Война на Николаевщине: Оккупанты обстреливали Очакви минометами и ударил по области ракетой «Оникс»

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 16 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 15 октября доступна по этой ссылке.

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08:26 Обстановка на южнобугском направлении стабильно сложна, но контролируется Силами обороны, сообщает ОК «Юг». Противник ведет оборонительные действия в попытке удержать занятые рубежи. В течение боевого дня он наносил огневое поражение с применением ракетного вооружения, авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов, танков вдоль линии боевого столкновения. Совершил минирование местности в районах вероятного продвижения наших войск.

Продолжал непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два «Орлана-10» уничтожены нашими бдительниками небесного порядка при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра.

Враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса «Бастион» одной крылатой ракетой типа «Оникс» из временно оккупированного Крыма. Без потерь. Продолжал обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра. Потери не зафиксированы.

К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до 7 человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.

По нашим позициям враг 4 раза направлял тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков. В течение дня шел обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Враг готовил системы залпового огня «Град» с левого берега. Утраты и разрушение инфраструктуры уточняются.

Нашей авиацией нанесено по позициям врага 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточению живой силы врага и техники – в Николаевском и Баштанском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют – 14 рашистов, 3 самоходных артустановки, гаубица «Мста-Б», станция радиоэлектронной борьбы. Повреждены 8 единиц техники, среди которых еще 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и автобронетехника.