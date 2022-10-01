Представитель ООН: Изнасилование и сексуальное насилие – это «военная стратегия» россии в Украине

Изнасилование и сексуальное насилие, к которым прибегают российские военные в Украине, являются частью «военной стратегии» рф.

Об этом в интервью агентству AFP заявила специальный представитель генсека ООН по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамила Паттен, передает «Голос Америки».

По ее словам, у россиян это – «преднамеренная тактика по дегуманизации жертв», которая используется как инструмент оружия во время войны.

- Когда женщин удерживают целыми днями и насилуют, когда начинают насиловать маленьких мальчиков и мужчин, когда ты видишь генитальные обрезания, когда слышишь, как женщины свидетельствуют о российских солдатах, имеющих с собой виагру, это явно военная стратегия, - сказала представитель ООН.

– И когда жертвы рассказывают, что было сказано (оккупантами) во время изнасилования, это – явно умышленная тактика дегуманизации жертвы, – добавила Паттен.

По ее словам, согласно собранным показаниям, возраст жертв сексуального насилия составляет от 4 до 82 лет. Жертвами являются в большинстве своем женщины и девушки, но россияне также насилуют мужчин и мальчиков.

Напомним, в конце сентября в ООН обнародовали отчет, в котором были подтверждены «более сотни случаев» изнасилований или сексуальных насилий с начала полномасштабного российского вторжения. Европейский союз продолжает получать информацию о том, что российские войска используют сексуальное насилие как оружие войны.