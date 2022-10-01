В россии скоро ощутят дефицит высокоточных боеприпасов – ракеты не успевают производить так быстро, как их тратят

россия не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой они тратятся. Вероятно, скоро россия ощутит недостаток высокоточных боеприпасов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

С 10 октября россия выпустила более 80 ракет, однако половину из них сбили силы противовоздушной обороны Украины. По данным британской разведки, массовые удары по Украине значительно опустошают российские запасы.

Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой армия рф тратит их на войне в Украине.

«Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем», - говорится в сообщении.

Недавно сообщалось, что в рф из заканчивается необходимая для оружия микроэлектроника – Минфин США предупредил, что санкции угрожают всем причастным к ВПК оккупантам.