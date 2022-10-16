Депортация украинцев, этнические чистки и завоз россиян: В ISW рассказали о демографической политике оккупантов

Российские оккупанты продолжают насильственно депортировать украинцев с оккупированных территорий, проводить этнические чистки и планируют размещать там россиян.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 октября.

«россия продолжает проводить массовые принудительные депортации украинцев, которые, вероятно, являются кампанией умышленной этнической чистки в дополнение к явным нарушениям Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него», – говорится в отчете ISW.

Аналитики Института отметили заявление вице-премьер-министра россии Марата Хуснуллина о том, что «несколько тысяч» детей из Херсонской области «уже находятся в других регионах россии, отдыхают в домах отдыха и детских лагерях».

Также они отметили, что российские власти открыто признали, что передача детей с оккупированных территорий Украины на усыновление в российские семьи может быть нарушением Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

«Российские власти могут участвовать в более широкой кампании этнических чисток путем депопуляции украинской территории путем депортаций и повторного заселения украинских городов импортированными российскими гражданами», – указывают в отчете, приводя пример из Мариуполя: «Проекты реконструкции Мариуполя имеют целью разместить «десятки тысяч», которые переедут в Мариуполь».