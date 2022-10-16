Зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска: СБУ рассказала, как работают российские «заградотряды»

У российских оккупантов, воюющих в Украине, построена система «заградотрядов», согласно которой зеков, стоящих на передней линии, расстреляют мобилизованные новички, стоящие на второй линии. А их расстреливают регулярные войска, стоящие на третьей линии.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

- У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят, – бідкається окупант.

Он жалуется своей жене, что «по документам» он вообще не должен быть на войне – ведь по плану сейчас должно быть на учениях.

- Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении! – пояснює рашист.

В СБУ напомнили, что если оккупанты хотят уцелеть и сохранить свою жизнь, им советуют единственно правильный способ – сдаться в плен украинским защитникам.

Для них и их родственников работает горячая линия: +380665803498, +380931192984.