Гайдай заявил, что в Рубежном «кадыровцы» выселяют жителей сельской местности из их домов

«Кадыровцы» в оккупированном Рубежном Луганской области выселяют жителей из их домов. Туда же заселяются их офицеры.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

По его словам, коллаборанты предоставляют оккупантам информацию о красивых домах в городе. Из-за страха чеченцы часто меняют «жилье».

— Размещаются (чеченцы – ред.) по домам в сельской местности. Они надолго не задерживаются, очень часто меняют дома, потому что уже опасаются, что что-то у них там будет взрываться, – заявил глава ОВА.

Также Гайдай отметил, что оккупанты пройдут все вдоль всей линии фронта в Луганской области. Речь идет о мостах, дорогах, зданиях. В частности, вражеские войска заменяли подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной.

Напомним, в Запорожской области оккупанты «выдворили» двух гражданских с пакетами на головах и без документов на подконтрольную Украине территорию.