ISW: россия могла закупить у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2

россия, вероятно, договорилась с Ираном о поставках новых беспилотников. Речь идет о дронах-камикадзе Arash-2, являющихся «новинкой» иранского оборонного комплекса.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики цитируют украинские и российские Telegram-каналы, которые в свою очередь ссылаются на источники в Иране. Вероятно, россия заключила новое соглашение с Ираном для поставки дронов. Сейчас количество приобретенных беспилотников неизвестно.

Однако аналитики ISW считают маловероятным, что российские войска в Украине смогут использовать новые иранские дроны более эффективно, чем Shahed-136.

Ранее Зеленский сообщал, что россия заказала у Ирана 2,4 тысяч дронов-камикадзе.