«Как мы его здесь проклинаем – это просто не передать словами»: Оккупант, воюющий возле Снигиревки, жалуется жене на путина

Российский оккупант, который находится рядом со Снигиревкой, жалуется жене, что не может получить надлежащего медицинского обеспечения. А также винит в происходящем кремлевского диктатора владимира путина, который «наделал дел», в том числе и со своей мобилизацией.

Аудиозапись их телефонного разговора опубликовало ГУР Минобороны Украины.

Позиция российского военнослужащего располагается между Партизанским и Благодатым (в разговоре он называет Благодатное Комсомольским). У оккупанта запущенная форма стрептодермии (заболевание кожи).

- Так же, как и сказала ты: я обосс*л свои ноги. Ну вроде бы опухлость немного спала. Стрептодермия. У меня уже была, причем в тех же местах. На строчке такое было, когда я четыре месяца не мылся, – ответил оккупант на вопрос, как он себя чувствует.

Захватчик отметил, что в расположении его подразделения нет ничего, чем можно было бы полечиться, даже пенициллина. Поэтому он «писает себе на ноги», как посоветовала жена, а еще попытается выпить на ночь просроченный антибиотик.

Оккупант признался, что в их рядах каждый сам за себя. И если у кого-то и есть что-то, в частности, из лекарств, то никто этим с другим не поделится.

- За посылкой сходить пока не могу – идти далеко. В ботинки не влезу, понимаешь? А если влезу, мне их потом придется разрезать. Боюсь, что придет посылка, б*я, а я не смогу за ней прийти и ее растащат – каждый выживает как может, – подчеркнул он.

У собеседницы российский военный поинтересовался о ходе мобилизации в рф, но она ответила, мол, новостей нет, все молчат.

- Понятное дело. Это все равно, что трусы через голову одеть, с этой мобилизацией, б*я. Что-то, б*я, Путин прое*ался жестко", – возмутился путинский вояка.

По его словам, ему сказали: даже если основная рота будет уходить в отпуск, его оставят, поскольку он мобилизован.

- Пох*й. Контракт закончился – стал мобилизованным. Болеешь ты или нет – до одного месяца, ничего не допросишься. Все черствые, всем по барабану. Скажи «спасибо» нашему главнокомандующему, который нах*есил здесь дел, – заявил он.

Оккупант считает, что мобилизация в рф проводится «конституционно неправильно»: мол, сначала на фронт надо было отправлять срочников, а потом уже собирать гражданское население, регулярную армию.