Артиллерия николаевских морпехов уничтожила огневую позицию оккупантов в Херсонской области

Артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского уничтожила огневую позицию оккупантов в Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении бригады.

«Хотя за окном уже октябрь, российским оккупантам так же «жарко» на украинском Юге, как и летом. А все благодаря артиллеристам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. «Подарки» 122 калибра от николаевских морпехов постоянно «поднимают градус». На этот раз артиллерия хорошо «прогрела» огневую позицию врага в херсонских степях. Такого «горячего приема», который им устроили морские пехотинцы, рашисты точно не ожидали и долго еще будут вспоминать... Если выживут», - сообщили в бригаде.