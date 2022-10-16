Российская армия на война потеряла в 6,5 раз больше солдат, чем украинская, – Маляр

Соотношение потерь украинской армии к русской примерно составляет 1 к 6,5.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

Маляр рассказала, что стала свидетелем, как Командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом.

«Не все слова и задачи здесь смогу обнародовать, но поверьте – это мощно. Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях врага. Соотношение потерь приблизительно 1 к 6,5. По его словам – критическая граница соотношения потерь – 1 к 8, после которой армия противника будет психологически «сыпаться», – пишет Маляр.

Также она добавила, что по словам Командующего, враг уже в достаточно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время: «Наоборот – надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать русскую армию из нашей земли».

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