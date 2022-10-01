В Беларусь прибудут 9 тысяч российских военных для «развертывания войск» обеих стран

В Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдат в рамках совместного развертывание войск двух стран.

Об этом сообщил министр обороны Беларуси Валерия Ревенко в Twitter.

Эшелоны уже прибывают, передислокация займет несколько дней.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ с (региональной группировки войск (сил), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек», - написал он.

Напомним, глава МИД беларуси Владимир Макей заявил, что страна вводит режим «контртеррористической операции» из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.