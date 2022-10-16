Оккупанты рассказывают о своих вымышленных успехах возле Бахмута и Лимана, - ВСУ

российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об «успехах» на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, пишет “Укринформ”.
– Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость". Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что ряд населенных пунктов возле Бахмута уже взяты - это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше, – заверил спикер.
По его словам, информация о "контрнаступлении" россиян на Лиман также не соответствует действительности. Хотя враг пытается показать обратное.
– На самом деле они строят оборонительные позиции в районе Кременной, Сватового. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Мол, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного воздействия на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании следующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас в этом направлении, - заявил Череватый.