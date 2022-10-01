«Один из наших сказал: «Пока, у*бки» и его застрелили»: Боец ТРО рассказал, как оккупанты охотились на них в Снигиревке

В начале весны российские оккупанты захватывали Снигиревку в Николаевской области. В один из дней бойцы территориальной обороны устроили оккупантам засаду.

Об этом рассказал один из бойцов Максим Сокол в интервью изданию « Наш город ».

Он рассказывает, что бойцы ТРО помогали военным, возили им боеприпасы, укрепляли блокпосты. 1 марта военные, ТРО и гражданские уехали на выезд из города в Херсонскую сторону.

«Мы сели в засадах у дороги, а мне один мужик говорит: «Кто смел – пошли со мной». И я ушел. С собой только нож и зажигалка Zippo для коктейлей. И вот начали идти БМП и грузовики российские, и мы начали их забрасывать коктейлями, чтобы подсвечивать, чтобы наши военные их «валили» из РПГ. Грузовики все горело, ведь на улице темно! Ранняя весна» – говорит он.

оккупанты бросили взрывной снаряд в сторожку засады. Максима задело, он почувствовал боль в затылке и сильную взрывную волну.

«Я почувствовал, что голова истекает кровью, немного отбежал. А тот человек, который в начале меня звал, он меня оттащил подальше и спрятал в камышах. Он на себе меня тащил и спрятал. Там был пруд и старые такие желтые камыши», – вспоминает Максим.

Затем оккупанты вылезли из горящих БТР и начали добивать раненых бойцов ТРО. Максим не терял сознания и все слышал.

«Просто ходили и стреляли. Я не знаю, сколько погибло, но нас было где-то 15 человек, может, и больше. Они ходили и стреляли, но я помню все – я не терял сознания. Один из наших сказал орку: "Ну, все, пока, уйобки!". И его застрелили», - вспоминает Максим.

Мужчина, спасший его, позже вернулся за ним.

«Я услышал слова. Акцента не было, орки же «чекают». А тут слышу, что наши и кто подхватывает под руки и несут меня. Дальше я проснулся на операционном столе, из меня вытаскивали осколки. Потом привезли в Николаев, там тоже были операции», – говорит Максим.

Напомним, российский оккупант, который находится рядом со Снигиревкой, жалуется жене, что не может получить должного медицинского обеспечения. А также обвиняет в происходящем кремлевского диктатора Владимира Путина, который «наделал дел», в том числе и со своей мобилизацией.